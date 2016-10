Radfahrerin starb: Lenker flüchtig

Im benachbarten Oberösterreich ist am Montagnachmittag eine 53-jährige Salzburger Radfahrerin bei Zell am Moos (Bezirk Vöcklabruck) tödlich verunglückt. Ein Lenker überholte ein vor ihm fahrendes Auto und kollidierte frontal mit der Frau. Beide Fahrer begingen Fahrerflucht.

Die 53-jährige Köstendorferin war mit ihrem Mann mit den Rennrädern auf der Mondseestraße unterwegs. In Unterschwand bei Zell am Moos überholte ein entgegenkommendes Fahrzeug und kollidierte mit der Radfahrerin. Der Unfalllenker beging Fahrerflucht. Auch der Lenker des überholten Fahrzeuges flüchtete.

Verletzte ins UKH Salzburg geflogen

Die Köstendorferin fuhr am rechten Fahrbahnrand. Beim Überholmanöver wurde die Frau frontal erfasst und weggeschleudert. Der 48-jährige Ehemann blieb unverletzt, erlitt aber einen schweren Schock. Noch an der Unfallstelle wurde die 53-Jährige von einem Ersthelfer reanimiert und anschließend mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 6 in Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen. Dort erlag sie aber ihren schweren Verletzungen.

Beide Lenker flüchtig - Polizei fahndet großräumig

Sowohl der Lenker, der das Überholmanöver durchführte, als auch der vor ihm fahrende Lenker begingen Fahrerflucht. Laut Angaben des Ehemannes soll es sich beim Unfallwagen um ein weißes Auto handeln, ein eher kleineres Modell und neueres Baujahr. Das überholte Fahrzeug war braun. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Fahndung nach dem weißen Unfall-PKW verlief bislang negativ. Hinweise sind bei der Polizeiinspektion Mondsee unter 059133/4167 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle abzugeben.