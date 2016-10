Skiunfall am Kitzsteinhorn: Rippenbrüche

Sonntagmittag kollidierten im Gletscherskigebiet Kitzsteinhorn in Kaprun (Pinzgau) zwei Skifahrerinnen. Der Unfall passierte auf 2.800 Metern Seehöhe. Beim Zusammenprall zog sich eine 52-jährige Deutsche mehrere Rippenbrüche zu.

Direkt unterhalb der Talstation Magnetköpfllift prallten eine 23-jährige Österreicherin und eine 52-jährige deutsche Skifahrerin zusammen. Die Deutsche brach sich beim Zusammenstoß mehrere Rippen. Die Frau wurde noch auf der Piste erst versorgt und mit dem Rettungshubschrauber Alpin Heli 6 ins Tauernklinikum Zell am See gebracht. Der Unfallhergang stand am Montag noch nicht fest.