Salzburger verfolgte wochenlang 48-Jährige

Ein 54-jähriger Salzburger belästigte wochenlang eine 48-Jährige in der Stadt Salzburg. Der Mann kontaktierte die Salzburgerin mehrmals telefonisch und suchte sie sogar bei ihrer Wohnadresse auf. Der Salzburger wurde angezeigt.

Über zwei Monate lang soll der 54-Jährige versucht haben Kontakt zur Salzburgerin aufzunehmen. Die Polizei sprach jetzt ein Betretungsverbot gegen den Mann aus und zeigte ihn wegen beharrlicher Verfolgung an. In welcher Verbindung der Mann und die betroffene Frau zueinander stehen war am Montag noch unklar.