Erste Erkältungswelle: Hunderte Kranke

Die erste Erkältungswelle der Wintersaison schwappt derzeit über Salzburg: Bei der Gebietskrankenkasse sind 360 Erkrankte gemeldet - mehr als zur selben Zeit im Vorjahr. Aber noch einmal so viele dürften zurzeit das Bett hüten, wird geschätzt.

Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Halsweh, Kopfweh, Bauchweh, Gliederschmerzen und erhöhte Temperatur - rund 700 Salzburger dürften zur Zeit geschwächt im Bett liegen und mehr als drei Tage der Arbeit fernbleiben. Dazu kommen noch all jene, die kürzer krank sind und den Krankenkassen gar nicht gemeldet werden.

ORF

Steigerung von Woche zu Woche

Die Viruswelle baut sich in Salzburg von Woche zu Woche auf. Vor zwei Wochen gab es bei der GKK 220 Krankmeldungen, 300 in der Vorwoche und aktuell 360. Die Steigerung sei noch lange nicht vorbei, weiß GKK-Sprecherin Karin Hofer aus Erfahrung. Üblicherweise steigen die Krankenstände langsam bis März auf das Doppelte dieser Woche an, um dann wieder langsam zurückzugehen und im August ihren Tiefpunkt zu erreichen.

Im Augenblick betreffen die Krankenstände fast ausschließlich grippale Infekte. Bei der GKK ist aktuell nur ein einziger Fall von echter Grippe gemeldet. Dennoch startet die Salzburger Gebietskrankenkasse auch heuer wieder eine Grippe-Impfaktion. Ab 7. November können sich Versichterte um sechs Euro bei der GKK impfen lassen - nur gegen die echte Influenza, nicht gegen grippale Infekte.

Links: