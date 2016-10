Waffe im Handschuhfach: Mann festgenommen

Ein 49-jähriger Oberösterreicher ist bei einer Autobahnkontrolle vorübergehend fesgenommen worden, weil er Waffen im Handschuhfach und der Türablage seines Autos hatte. Die Polizei stellte die Waffen sicher.

Der Oberösterreicher war in eine Grenzkontrolle der deutschen Bundespolizei auf der Autobahn Salzburg-München gekommen. Die Polizisten stoppten das Auto mit einem Kennzeichen aus dem Bezirk Linz-Land. Da der Mann am Steuer den Beamten irgendwie verdächtig vorkam, begannen sie den Wagen zu durchsuchen.

Bundespolizei Deutschland

Keine Berechtigungen

Im Handschuhfach fanden die Polizisten eine Handfeuerwaffe und zwei Magazine mit insgesamt 20 Patronen. Der Mann konnte aber keine Berechtigung vorzeigen, die Waffe in Deutschland führen zu dürfen. In der Ablage der Fahrertür entdeckten die Polizisten auch noch eine in Deutschland verbotene Reizstoffpistole. Die Beamten stellten Waffen und Munition sicher und nahmen den Oberösterreicher vorübergehend fest. Er konnte anschließend seine Reise fortsetzen, muss aber jetzt mit einem Strafverfahren rechnen.