Red Bull Salzburg siegt im ÖFB-Cup

Im Fußballcup steht Titelverteidiger Salzburg im Viertelfinale. Die Bullen setzten sich Mittwochnachmittag im Stadion Klessheim gegen den FAC aus Wien mit 2:0 durch.

Die Vorentscheidung in diesem einseitigen Spiel fiel schon nach sieben Minuten. Ray Yabo überspielte im Strafraum alle und traf zum 1:0. In der 34. Minute verwertete Munas Dabbur Nachschuss zur 2:0 Pausenführung. Die Salzburger waren klar überlegen, sie konnten sich aber diese Überlegenheit nicht zu nutze machen und gewannen mit 2:0. Für die Salzburger war es der 21. Cup-Sieg in Folge. Die Bullen übertrafen damit die bisherige Bestmarke der Wiener Austria (20 von 2005 bis 2009).

Alle Positionen am Feld verändert

Salzburg-Coach Oscar Garcia bot vor rund 2.800 Zuschauern in Wals-Siezenheim eine im Vergleich zum Bundesliga-Match gegen St. Pölten am Sonntag an elf Positionen veränderte Elf auf. Rechts in der Viererkette lief ÖFB-Teamspieler Valentino Lazaro auf, der zudem erstmals die Kapitänsbinde trug. Auch Andre Wisdom, Stefan Stangl, Xaver Schlager und Reinhold Yabo durften sich beweisen. Der Altersschnitt des Teams betrug 22,2 Jahre.

2:0 Sieg der Bullen Red Bull Torschütze Ray Yabo im Interview von ORF Salzburg Sportchef Christopher Pöhl

