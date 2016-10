Lenker verlor Kontrolle: Fahrzeugüberschlag

In Neumarkt am Wallersee (Flachgau) verlor ein 51-jähriger Lenker am Mittwoch die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er fuhr mehrere Meter querfeldein, durchbrach eine Gartenmauer und die Thujenhecke eines Privathauses.

Der Einheimische war Mittwochvormittag in Matzing im Gemeindegebiet von Neumarkt am Wallersee unterwegs. Auf der Salzburger Straße kam er rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem er mehrere hundert Meter querfeldein unterwegs war, kam das Auto bei der Gartenmauer eines Hauses zum Stillstand. Ein Augenzeuge eilte dem Mann zur Hilfe.

Gesundheitliche Probleme als Ursache

Der Mann war zum Unfallzeitpunkt allein im Fahrzeug. Er war angegurtet, aber desorientiert. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt brachte das Rote Kreuz den Mann mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landeskrankenhaus Salzburg. Ein Alkotest verlief negativ.

Gesundheitliche Probleme des Mannes dürften der Auslöser für den Unfall gewesen sein.Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Unbeteiligte wurden nicht verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Neumarkt am Wallersee war im Einsatz.