Neuer Film über NS-Massenmörderin Mandl

Maria Mandl, Aufseherin im KZ Auschwitz, nannte sich selbst „Pechmarie“. Für ihre Opfer war sie „Die Bestie“. Die Salzburger Christian Strasser und David Neumayr erzählen in einem neuen Film, wie die Massenmörderin wütete und nach 1945 in Vergessenheit geriet.

Archiv - nemada.at

Es sind auch die von Strasser und Neumayr mühsam recherchierten Archivaufnahmen, die die wahren Brutalitäten ahnen lassen, zu denen die nationalsozialistische KZ-Aufseherin Maria Mandl fähig war.

In der Dokumentation der beiden Salzburger dienen die gespielten Szenen mit der Schauspielerin Constanze Passin in der Rolle der SS-Offizierin der besseren Darstellung dieser Biografie. Die Massenmörderin und Sadistin Mandl quälte zahlreiche Menschen mit eigener Hand und folterte sie zu Tode. Ca. 500.000 Menschenleben gehen indirekt und direkt auf das Konto als Managerin und Oberaufseherin des Frauenlagers in Auschwitz-Birkenau, der größten Anlage in der Vernichtungsindustrie der Nazis.

International beachteter Film

„Pechmarie“ läuft nun noch bis 28. Oktober im Salzburger Filmkulturzentrum DAS KINO. Vergangenen Samstag fand hier die Österreich-Premiere statt. Spät - denn die Salzburger Produktion war bereits bei diesen internationalen Festivals mit großem Publikumserfolg zu sehen: Jacksonville (USA), Jakarta (Indonesien), San Diego (USA), Nazareth (Israel), London (Großbritannien), St. Petersburg (Russische Föderation), Legends of Hollywood Film Festival (USA), Marbella (Spanien) und Los Angeles (USA).

Taten lange verharmlost, verdrängt

Auf Initiative von Mandl, die aus Münzkirchen im nördlichen Innviertel in Oberösterreich stammte, gründete die SS das Lagerorchester der todgeweihten Häftlingsfrauen von Auschwitz-Birkenau. Ihre Ausbildung zur Aufseherin hatte die Österreicherin im Konzentrationslager Ravensbrück nördlich von Berlin erhalten. Von Anfang an habe sie persönliche Lust an ihrem Tun empfunden, wie zahlreiche Zeitzeugen und überlebende Opfer berichteten.

Gerald Lehner

Vom Landmädel zur Todesfabrikantin

Die Taten dieser jungen Frau sind eine Geschichte, die der Regisseur, Produzent und Kulturwissenschafter Christian Strasser nicht verstehen, aber erklären kann: „Ein paar Wochen Einschulung, und man war drin. Und dann lockten Macht, scharfe Diensthunde, Waffen, die Lust am Töten und natürlich die Entmenschlichung der Opfer. Die Unschuldigen wurden nur noch als rechtlose Dinge und Masse betrachtet, die es zu foltern und umzubringen galt.“

Mehr nachzulesen über Mandl: Produzent und Regisseur Strasser hat über Maria Mandl nach langen Forschungen auch ein Buchkapitel beigesteuert - für den zeitgeschichtlichen Reiseführer: „Im Schatten von Hitlers Heimat. Reiseführer in die braune Topografie von Oberösterreich“ - gemeinsam recherchiert und geschrieben mit Susanne Rolinek und Gerald Lehner, erschienen im Czernin Verlag, Wien.

Zeitzeugen vor der Kamera

Zeitzeugen aus Münzkirchen bei Schärding, der Heimatgemeinde von Maria Mandl, erinnerten sich vor der Kamera von Strasser und Neumayr an die Gefühllosigkeit der Maria Mandl. Eine Oberösterreicherin schildert, dass die Täterin den Frauen bei der Geburt im KZ die Beine zusammenbinden ließ und sich damit auch gebrüstet habe: „Mit der Konsequenz des Todes bei Kind und Mutter.“

In Österreich und besonders im Innviertel ist die Lebensgeschichte von Maria Mandl laut Filmteam noch immer ein Tabu, das von Älteren verschwiegen oder verdrängt wurde. Und Jüngere haben davon noch nie gehört. Kleine Gemeinden wie Münzkirchen seien bei der Aufarbeitung ihrer Geschichte(n) der großen Verbrecher bisher alleingelassen worden, sagt Christian Strasser: „Es bräuchte eine fachliche und pädagogische Begleitung, um dieses Thema zu behandeln, damit es in die Zukunft gerichtet sein kann.“

1948 wurde sie in Krakau gehängt

Der Titel „Pechmarie“ wurde von Christian Strasser und David Neumayr für ihren Film gewählt, weil Maria Mandl sich selbst – wie viele Täter und Massenmörder aus Österreich – als Unschuldige sah, als sie nach dem Zweiten Weltkrieg vor Gericht gestellt wurde. Strasser sagt, Mandl habe es zeitweise sogar geschafft, sich als Verfolgte der Nazis hinzustellen.

Letztlich geriet sie doch noch in die Mühlen der Justiz. 1945 war Mandl auf Schleichwegen und auf der Flucht vor den alliierten Befreiern Europas in die oberösterreichische Heimat zurückgekehrt. Ihr Vater wollte - wegen ihrer im nördlichen Innviertel damals durchaus bekannten Verbrechen - nichts mehr mit ihr zu tun haben. Sie tauchte unter, wurde ausgeforscht, an Polen ausgeliefert, dort vor Gericht gestellt, zum Tode verurteilt und im Jänner 1948 in Krakau gehängt.

Der Film „Pechmarie“ ist noch bis 28. Oktober täglich im Salzburger Filmkulturzentrum „Das Kino“ zu sehen.

Hannelore Hopfer, Gerald Lehner – ORF Salzburg

TV-Bericht in „Salzburg heute“ mit Statements des Salzburger Produzenten und Filmemachers Christian Strasser.

