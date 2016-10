Salzburger Bürger Gemeinschaft eröffnet Zentrale

In Hallein (Tennengau) hat die „Salzburger Bürger Gemeinschaft“ von Hans Mayr am Freitag ihre Parteizentrale eröffnet. Damit will die jüngste politische Partei in Salzburg interessierten Menschen eine Anlaufstelle bieten.

Dafür werden wöchentlich eine Bürgersprechstunde und ein Damentag angeboten. Seit Frühjahr 2016 gibt es die Salzburger Bürgergemeinschaft von Landesrat Hans Mayr. Am Freitag hat sie ihre Landesgeschäftsstelle in Hallein eröffnet.

Salzburger Bürger Gemeinschaft

„Es war dies ein notwendiger Schritt für die wachsende Partei. Jetzt brauchen wir so etwas wie eine Heimat, wo wir zum Beispiel die Besprechungen unserer Landesleitung durchführen und wo wir uns den Bürgern sozusagen öffnen wollen. Denn darauf legt die Salzburger Bürger Gemeinschaft ihr Hauptaugenmerk“, sagt Landesrat Hans Mayr.

Sprechstunde jeden Mittwochnachmittag

Jeden Mittwoch gibt es am Nachmittag eine Sprechstunde für alle Bürger, jeden Freitagabend ist Damentag. Dort sollen sich Frauen über aktuelle Themen austauschen können. Wöchentlich wird von der Salzburger Bürger Gemeinschaft eine aktuelle Leistungsbilanz per Mail ausgeschickt. Generell wolle man neue Weg in der Politik gehen und keine typische Parteiorganisations sein, betont Mayr.