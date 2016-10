Autodiebe stehlen VW-Bus

In Bruck an der Glocknerstraße (Pinzgau) haben Autodiebe in der Nacht auf Montag einen abgestellten VW-Bus gestohlen. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere tausend Euro. Am Montag gab es noch keine Hinweise zu den Verdächtigen.

Die Autodiebe haben in der Nacht auf Montag die Fensterscheibe des Fahrzeuges eingeschlagen und sich dann Zutritt in das Auto verschaffen. Die Verdächtigen sollen laut Polizei auch die Kennzeichen eines Autos gestohlen haben, das neben dem Bus abgestellt war. Der Schaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Am Montag gab es noch keine Spur zum gestohlenen VW-Bus und den Autodieben.