Lieferwagen in Fluss versunken

110 Feuerwehrleute und Wasserretter haben Samstagfrüh bei einem Großeinsatz in Niedernsill (Pinzgau) einen Lieferwagen aus der Salzach gezogen. Der war in den leicht hochwasserführenden Fluss gestürzt. Der betrunkene Fahrer kam unverletzt davon.

Der 48-jährige Mann konnte vor dem Absturz über die Flussböschung noch aus dem Wagen springen. Das Fahrzeug versank gegen 6.00 Uhr früh bis zum Dach in den zwei Meter tiefen Fluten und wurde ca. 200 Meter abgetrieben, schildert Franz Fritzenwanger, Pinzgauer Bezirksfeuerwehrkommandant. Der schwer betrunkene Fahrer soll sich zu Fuß auf den Heimweg gemacht und keine Informationen über den Unfall übermittelt haben. Wegen der unklaren Lage lief ein Großeinsatz der Retter an.

Schicksal des Fahrers zuerst unklar

Die Bemühungen seien technisch und taktisch schwierig gewesen, sagte Josef Eder, Chef der Feuerwehr Niedernsill, dem ORF: „Wir haben alle Salzachbrücken bis hinunter nach Zell am See besetzen müssen, weil zuerst nicht klar war, ob der Fahrer noch im Auto war oder nicht, ob er im Fluss treibt. Das Auto haben wir mit Seilwinde und Kran herausgezogen. “

Großeinsatz - mit Wasserrettung

Insgesamt waren 80 Mann der Feuerwehren Niedernsill, Piesendorf und Zell am See bei der Fahrzeugbergung im Einsatz. Dazu kamen 30 Wasserretter. Wenig später sei einem Passanten dann ein offenbar verwirrter und torkelnder Mann aufgefallen, der zu Fuß unterwegs war: „Dann war schnell klar, dass muss der Fahrer sein. Er stammt aus dem Pinzgau“, so der Feuerehrkommandant.

Die starke Strömung erschwerte die Bergung des Lieferwagens massiv. Ein weiterer Zeuge hatte den Unfall beobachtet und Alarm geschlagen.

