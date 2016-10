Liefering schießt FAC vom Platz

Der Salzburger FC Liefering hat Freitagabend in der Ersten Liga den FAC in Wien mit 5:1 vom Platz geschossen. In der Regionalliga West könnte Anif (Flachgau) am Samstag die Tabellenführung übernehmen.

Die Tore der Salzburger erzielten Tetteh und Berisha - mit jeweils zwei - sowie Grabovac. Liefering hat damit seine Tabellenführung ausgebaut.

Überholt Anif die Grödiger?

Und in der Regionalliga West trennten sich Austria Salzburg und Tabellenführer SV Grödig mit 0:0. Austria-Tormann Stefan Ebner hielt in der Nachspielzeit einen Elfmeter. Verfolger Anif kann Samstag mit einem Sieg gegen Eugendorf (beide Flachgau) die Tabellenführung übernehmen.

Erste Liga: Blick auf die Runde

Wacker Innsbruck versetzt LASK den nächsten Dämpfer - mehr dazu in sport.ORF.at