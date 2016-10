Vater nahm Tochter an sich: Polizeigroßeinsatz

Die Polizei hat bei einem Großeinsatz am Donnerstag einen 33-Jährigen gefasst, der gegen den Willen der Mutter seine fünfjährige Tochter aus Elsbethen (Flachgau) mitgenommen hatte. Der Mann wurde auf der Autobahn gestoppt.

Der 33-jährige Tunesier hatte mit der Mutter, einer 22-jährigen Österreicherin, und der gemeinsamen Tochter mehrere Jahre lang in Frankreich gelebt. Doch vor drei Wochen kam die Frau zu ihren Verwandten nach Salzburg zurück, weil sie der Mann immer wieder bedroht und geschlagen haben soll.

Bei Spaziergang Fünfjährige entrissen

Am Donnerstag besuchte die 22-Jährige mit der Tochter die Großeltern in Elsbethen. Dort machte die Mutter auch gegen 15.00 Uhr einen Spaziergang mit dem Kind und ihren beiden Cousins. Dabei tauchte dann der 33-jährige Mann mit einem Helfer auf. Die beiden nahmen laut Polizei die Tochter an sich, stiegen in ein Auto und fuhren los. Die beiden Cousins der Mutter versuchten das zu verhindern, zogen im Handgemenge aber den Kürzeren. Sie wurden beide verletzt.

Vater mit acht Polizeiautos gestoppt

Die Familie der Mutter alarmierte sofort die Polizei - und diese leitete eine Großfahndung ein. Da der 33-Jährige in Richtung Frankreich flüchten wollte, wurden auch die bayerischen Behörden alarmiert. Eine deutsche Polizeistreife entdeckte dann auch das Auto des Vaters auf der Autobahn A8 von Salzburg nach München auf Höhe des Chiemsees und nahm die Verfolgung auf. Zum Schutz des Kindes wurden insgesamt acht Polizeiautos herangezogen. Sie stoppten schließlich den 33-Jährigen kurz nach Rosenheim (Bayern) auf einem Autobahnparkplatz.

Der Vater und sein Begleiter ließen sich von den Polizisten widerstandslos festnehmen. Die fünfjährige Tochter ist laut Polizei wohlauf und in Obhut der Behörden.