Elritzen sollen wieder in Seen heimisch werden

Die Elritze, ein kleiner Schwarmfisch, ist in vielen Gewässern ausgestorben. Durch ein Projekt soll der „Fisch des Jahres“ 2016 jetzt zum Beispiel im Zeller See (Pinzgau) und im Fuschlsee (Flachgau) wieder heimisch werden.

Elritzen - auch „Pfrillen“ genannt - gehören zu den Karpfenfischen und bilden dichte Schwärme. Die kleinen Fische sind aus vielen heimischen Gewässern verschwunden - aus mehreren Gründen: Der Besatz mit Raubfischen, künstliche Seespiegelschwankungen und die Zerstörung der seichten Uferbereiche setzten den Beständen zu.

Verstecke im See wichtig für Fische

In Salzburg gibt es jetzt aber mehrere Versuche, die Tiere wieder anzusiedeln. Mit dem Einbringen von Schotter wurden Laichplätze und Versteckmöglichkeiten für die Elritzen geschaffen. Im Institut für Gewässerökologie in Mondsee werden zudem Elritzen gezüchtet. Das ist notwendig geworden, um zum Beispiel den Wiederansiedlungsversuch im Fuschlsee wieder heimisch werden. Dort lassen Mitarbeiter des Instituts die Elritzen frei.

ORF

Landesfischermeister Gerhard Langmaier ist für die Zukunft der Elritzen im Fuschlsee zuversichtlich: „Wir haben den Besatz an Stellen durchgeführt, wo eine gute Strukturierung vorhanden ist und sich die kleinen Fische gut verstecken können und einen Schutz haben“, sagt Langmaier. „Die Jahreszeit passt jetzt auch ganz gut - und so hoffen wir, dass sie sich wieder zurecht finden, damit wir sie in ein paar Jahren wieder nachweisen können.“

Elritzen sollen wieder zurückkehren Elritzen sollen wieder in mehr heimische Seen zurückkehren. Das ist das Ziel von Wiederansiedlungsprojekten in Salzburg.

Nachzucht Pinzgauer Elritzen für den Zeller See

Auch im Zeller See sollen Elritzen wieder heimisch werden. Allerdings werden die Fische dafür nicht im Ökologieinstitut gezüchtet, sondern kommen aus dem Sulzkarsee im steirischen Nationalpark Gesäuse. Dort wurden vor mehr als 40 Jahren Elritzen aus dem Pinzgau in dem einst fischfreien See eingesetzt und vermehrten sich dort stark. Nun wurden diese Nachfahren der Pinzgauer Elritzen abgefischt und traten in großen Tanks die Rückreise nach Salzburg an. In diesem Fischteich der Gemeinde Zell am See sollen sie sich in den nächsten Jahren in aller Ruhe vermehren und die genetische Reserve für die Wiederbesiedlung des Zeller Sees bilden.

Denn nach Jahrzehnten der Abwesenheit sollen die Elritzen wieder ihren angestammten Platz in der natürlichen Fischartengemeinschaft einnehmen.