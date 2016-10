Verkehrschaos nach Belagsarbeiten

Belagsarbeiten auf der Westautobahn (A1) zwischen Thalgau und Wallersee (Flachgau) in Richtung Salzburg haben Dienstagfrüh zu stundenlangen Verzögerungen im Frühverkehr geführt.

In der Nacht auf Dienstag war die Überholspur asphaltiert worden. Der Belag war in der Früh noch nicht trocken, daher stand bis knapp vor acht nur eine Fahrspur zur Verfügung. Die Fahrt von Thalgau nach Salzburg Nord dauerte so zweieinhalb Stunden, beschwerten sich Autofahrer. Inzwischen ist der Belag getrocknet, die umfangreichen Staus haben sich aufgelöst.