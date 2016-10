Neuerlich Einbruchsserie im Tennengau

Aus dem Tennengau meldet die Polizei erneut eine Einbruchsserie. Zwei Moldawier sollen die Einbrüche begangen haben. Nach einem Tipp von aufmerksamen Passanten in der Stadt Salzburg wurden die Männer festgenommen.

Ziele der mutmaßlichen Einbrecher waren Geschäftslokale, Trafiken und ein Gasthaus. Die beiden Moldawier - 23 und 24 Jahre alt - sollen es vor allem auf Bargeld und Mobiltelefone abgesehen haben. Ihr Aktionsgebiet war Hallein und die unmittelbare Umgebung, doch auch ein Einbruch in Bergheim (Flachgau) soll auf ihr Konto gehen.

Passanten alarmierten Polizei

Schon vor zwei Wochen waren die beiden Männer Passanten in der Stadt Salzburg aufgefallen. Diese alarmierten die Polizei. Bei der folgenden Kontrolle konnten die Ermittler bei den Männer Einbruchswerkzeuge und mutmaßliche Beute sicherstellen. Die Verdächtigen sollen einen Großteil des erbeuteten Bargeldes noch bei sich gehabt haben.

Bei der Einvernahme haben gaben Moldawier insgesamt fünf Einbrüche zu, als Motiv nannten sie Geldmangel. Ersten Informationen zufolge sollen die beiden Männer noch für weitere Einbrüche als Täter in Frage gekommen sein, ein DNA-Spuren-Abgleich habe diesen Verdacht aber nicht erhärtet, heißt es seitens der Polizei. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die verdächtigen Moldawier verhaftet und in die Justizanstalt Salzburg in Puch-Urstein (Tennengau) eingeliefert.

Links: