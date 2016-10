dm expandiert nach Italien

Die Drogeriemarktkette dm mit Sitz in Wals expandiert im Jahr 2017 nach Italien. Laut DM-Geschäftsführer Hubert Krabichler werden bereits Standorte für erste Filialen in Norditalien überprüft, auch Führungspersonal wird gesucht.

Die Zentrale für dm Italien soll zwischen Verona und Padua angesiedelt werden. Italien sei ein vielversprechender Markt - auch wegen der in den vergangenen Jahren stark gestiegenen Umsatzzahlen im Drogeriebereich, sagt Krabichler. Dem Wiener Beratungsunternehmen Regio Data zufolge ist der Umsatz in der Branche in zehn Jahren um ein Drittel auf 4,5 Milliarden Euro gestiegen.

