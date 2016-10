Udo Prokschs Maserati: Versteigerung in Salzburg

Bei der „Classic Expo“ am Wochenende im Salzburger Messezentrum stehen Sportwagen der „wilden 1970er“ im Zentrum. So wird unter anderem ein Maserati versteigert, den schon Udo Proksch und Teddy Podgorski fuhren.

Am Samstag findet die Dorotheum-Auktion bei der Oldtimer- und Automesse in Salzburg statt: Zu den Aushängeschildern zählen ein Mercedes-Benz 300 SL Roadster im Schätzwert zwischen 950.000 und 1,25 Millionen Euro sowie ein Maserati Indy 4200, den Udo Proksch und Teddy Podgorski gefahren hatten. Der dunkelgraue Maserati führt die Flotte von Fahrzeugen aus den 1970er-Jahren an.

Dorotheum

Erstzulassung: 9. November 1979

„Zuckerbäckerkönig“ Proksch zog mit dem flotten Schlitten durch die Lande: Im Jahr 1992 wurde der Unternehmer in der „Lucona“-Affäre wegen Mordes verurteilt. Er war bis zu seinem Tod in der Strafanstalt Graz-Karlau inhaftiert. Der Wiener Magistrat hatte am 9. November 1979 die Erstgenehmigung des Maserati an Proksch erteilt. Der Inbegriff des Gran Turismo ist mit vier Erste-Klasse-Sitzen und einem Reisekofferraum ausgestattet. Der ehemalige ORF-Generalintendant Thaddäus „Teddy“ Podgorski verließ sich laut Dorotheum ebenfalls auf diesen Maserati - 15 Jahre lang. Der Schätzwert des Autos liegt zwischen 70.000 und 100.000 Euro.

Dorotheum

Auch „James Bond“ und „Magnum“ lassen bei der Auktion grüßen: So stehen auch ein handgefertigter Aston Martin V8 Saloon und ein roter Ferrari 308 GTS zur Versteigerung. Auch für Porsche-Fans gibt es Gustostückerln: Versteigert wird beispielsweise ein Porsche 911 S Coupe aus 1971, dem Dorotheum zufolge „das Beste, das man damals als Nicht-Rennfahrer in Stuttgart bekommen konnte“. Schätzwert: 160.000 bis 240.000 Euro. Die Besichtigung der klassischen Fahrzeuge ist Freitag von 10.00 bis 18.00 Uhr und am Samstag von 9.00 Uhr bis Auktionsbeginn um 16.00 Uhr im Messezentrum Salzburg möglich.

Auch Vettels Rennanzug unter dem Hammer

Rund 400 Automobil-Liebhaberstück werden parallel auch bei einer Online-Auktion angeboten - so zum Beispiel auch ein Rennhelm von Formel-1-Legende Michael Schumacher oder ein Rennanzug von Mehrfach-Formel-1-Champion Sebastian Vettel. Diese Auktion endet am 18. Oktober.

