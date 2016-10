Fernstudium macht Abendmatura attraktiver

Immer mehr Salzburger machen ihre Matura neben dem Job in ihrer Freizeit nach. Mit 545 Schülern verzeichnet das Salzburger Abendgymnasium in diesem Herbst einen Rekord. Das Interesse ist vor allem wegen dem neuen Fernstudium sehr groß.

Nicht jeden Tag arbeiten und dann bis 22.00 Uhr noch die Schulbank drücken, sondern sich die Lernzeit zu Hause einteilen und nur zweimal die Woche bei den Lehrern konkrete Hilfe holen: genau das macht das neue Fernstudium am Gymnasium für Berufstätige für viele so attraktiv. Eine geschickte Informationsoffensive im Vorjahr in vielen Gemeindezeitungen tat das übrige dazu.

Kein strenger Stundenplan

Das Salzburger Abendgymnasium funktioniert nicht wie ein herkömmliches Gymnasium mit strengem Stundenplan, die Module werden der Reihe nach abgeschlossen. Schüler können etwa Nebenfächer wie Geographie oder Chemie vorziehen und nach wenigen Semestern mit der Matura abschließen. So werden Fächer nach und nach reduziert, um sich auf wichtige Hauptfächer wie Englisch, Französisch oder Mathematik konzentrieren zu können.

Viele können Zeugnisse anrechnen lassen

Im Regelfall dauert die Matura am Abendgymnasium zwar auch vier Jahre, viele Absolventen können sich jedoch Zeugnisse aus früheren Schulen anrechnen lassen und so die Schulzeit verkürzen. Jedes Jahr absolvieren 70 Salzburger Abendschüler die Matura. Als eines der wenigen Gymnasien ersparen sich die Abendschüler zurzeit noch die gefürchtete Zentralmatura.

