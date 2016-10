Drogenbesitzer in Stadt Salzburg erwischt

Bei Polizeikontrollen in der Stadt Salzburg sind in der Nacht auf Sonntag mehrere Drogenbesitzer aufgeflogen. Am Hauptbahnhof hat etwa ein Drogenspürhund bei einer Gruppe Marokkaner angeschlagen.

Polizei Salzburgq

Am Südtirolerplatz hatten die Polizeibeamten die Gruppe von zehn Marokkanern kontrolliert. Drogenspürhund „Kiara“ schlug an, 24 Gramm Cannabisharz konnten sichergestellt werden. Welchem der zehn Männer die Drogen allerdings gehören, konnte noch nicht festgestellt werden.

In Salzburg-Gnigl dagegen haben Polizisten einen 31-jährigen Deutschen festgenommen, der eine geringe Menge Haschisch bei sich hatte. Außerdem liegt gegen den Mann ein Aufenthaltsverbot vor. Bei zwei weiteren Kontrollen im Stadtteil Lehen wurden einem 33-jährigen Österreicher Ecstasy Tabletten abgenommen - und ein gleichaltriger Einheimischer wurde mit einer geringen Menge Heroin erwischt.