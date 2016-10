Arbeitslosenrate in Salzburg leicht gesunken

Die Arbeitslosenrate ist im September in Salzburg im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen. Das zeigt die Statistik des Arbeitsmarktservice. Auch österreichweit steht Salzburg mit der niedrigsten Arbeitslosenquote sehr gut da.

Genau 12.981 Menschen waren mit 30. September in Salzburg beim Arbeitsmarktservice als arbeitslos gemeldet. Das sind um 533, oder um 3,9 Prozent, weniger als noch vor einem Jahr und etwa gleich viel wie vor zwei Jahren. Vor allem das schöne Wetter half heuer dem Tourismus und dem Baugewerbe und ließ dort die Arbeitslosenzahlen sinken.

Trotzdem ist die Arbeitslosigkeit in Salzburg heute noch um gut ein Drittel höher als etwa 2011 und 2012. Die Arbeitslosenquote sank im September gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres um 0,3 Prozent auf 4,9 Prozent. Sie liegt damit deutlich unter dem österreichweiten Schnitt von 8,2 Prozent.

Zahlen im Detail weniger rosig

Parallel dazu fällt auf, dass auch im September die Zahl der beim Salzburger AMS gemeldeten offenen Stellen deutlich gestiegen ist. Rund 4.300 Arbeitskräfte waren gesucht. Das sei ein Zeichen dafür, dass die Konjunktur anspringt und die Firmen Mitarbeiter brauchen, heißt es beim Arbeitsmarktservice.

Doch die vergleichsweise hohe Zahl der offenen Stellen bedeute nicht, dass die Arbeitslosigkeit in der nächsten Zeit automatisch stark sinken wird. Denn in vielen Fällen haben die als arbeitslos Gemeldeten nicht die von den Arbeitgebern gesuchte Ausbildung oder sie sind zu krank oder zu alt. Gerade bei den über 55-Jährigen gibt es nämlich wieder deutlich mehr Menschen, die schon seit über einem Jahr auf Jobsuche sind. Hier müsse etwas unternommen werden, ist auch dem AMS klar - denn auf eine Frühpensionierung zu warten, sei durch die geltenden Regeln nicht mehr so möglich.

