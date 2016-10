34.595 Besucher bei Langer Nacht der Museen

Die Lange Nacht der Museen war auch in Salzburg wieder ein großer Erfolg: Insgesamt 34.595 Besucher wurden in Salzburg gezählt. Sie hatten eine große Auswahl mit vielen verschiedenen Ausstellungen.

Die meisten Besuche verzeichnete die Festung Hohensalzburg mit 3.984, gefolgt vom Domquartier mit 3.444. Auf Platz drei kam das Museum der Moderne auf dem Mönchsberg mit 2.620 Besuchen. Insgesamt hatten 58 Museen und Galerien in Stadt und Land Salzburg zwischen 18.00 und 1.00 Uhr geöffnet und boten eine Vielfalt an Kunst, Kultur, Handwerk oder Regionalem an.

Im Österreich-Vergleich auf Platz drei

Im Österreich-Vergleich lag Salzburg bei der Zahl der Besucher auf Platz drei - hinter Wien (165.512 Besuche) und nur knapp hinter der Steiermark (34.662 Besuche). Die Lange Nacht der Museen fand heuer zum 17. Mal statt.

