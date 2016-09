Bad Gastein: Gemeinde trifft Projektbetreiber

Im Konflikt um die möglichen illegalen Zweitwohnsitze in Bad Gastein (Pongau) kommt es Donnerstag Vormittag zu einem Treffen zwischen dem Bad Gasteiner Bürgermeister und den holländischen Projektbetreibern.

In Bad Gastein entstehen derzeit sechs Appartementhäuser. Nachdem diese im Internet zum Verkauf angeboten wurden, befürchtete der Bad Gasteiner Bürgermeister Gerhard Steinbauer (ÖVP) neue illegale Zweitwohnsitze. In einer ersten Stellungnahme versicherte die holländische Gesellschaft die Appartements rein touristisch nutzen zu wollen. Steinbauer bleibt skeptisch - er fordert beim Treffen am Mittwoch eine schriftliche Garantie. „Es gibt im gesamten Bundesland Beispiele, wie Eigentumsanlagen als Hotelbetriebe vermietet werden und dann die Hintertür für eine allfällige Zweitwohnung offen steht“, sagte Steinbauer.

Gemeinde fordert Kaufverträge

Die Gemeinde will beim Treffen mit den holländischen Projektbetreibern am Mittwoch erstmals Kaufverträge und Verträge mit der zukünftigen Hotelbetreibergesellschaft sehen. „Wenn diese Verträge für uns nachvollziehbar sind, dann haben wir kein Problem, aber bis jetzt ist das nicht sichergestellt“, sagte Bürgermeister Steinbauer.

„Keinesfalls Zweitwohnsitze“

Das Resort Gastein sei als reiner Hotelbetrieb gedacht, der sich Großteils aus dem Verkauf der Appartements finanziere und den Käufern keinesfalls eine Nutzung für Zweitwohnsitze erlaube. Das versicherte Eddy Smoorenburg von der Resort Bad Gastein GMBH nach Kritik des Bad Basteiner Bürgermeisters Gerhard Steinbauer in ORF Radio Salzburg.

Vermietungsform für Juristen legal

Das Vermietungsmodell setzt sich vor allem in Salzburger Tourismusgemeinden durch: eine oft ausländische Gesellschaft plant Urlaubsanlagen, mit Hotelbau aber auch ohne, verkauft die Appartements noch während des Baus und finanziert dadurch die Anlage. Der neue Eigentümer der Anlage erwirbt durch den Kauf einen Anteil am Hotel, ihm werden dadurch hohe Renditen und ein Ferienappartement für zumindest fünf Wochen im Jahr versprochen: Die restliche Zeit werden die Wohneinheiten an Urlauber vermietet. Auf diese Art beschreibt auch die holländische Resort-Gastein-Gesellschaft ihr Hotelprojekt im Bad Gasteiner Ortsteil Bad Bruck. Juristen bezeichnen dieses Vermietungssystem als legal.

