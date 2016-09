Modeschule Hallein erlebt enormen Zulauf

130 neue Schüler besuchen seit der Vorwoche die Modeschule in Hallein, das ist ein Rekord an Neuzugängen. Nun wurde das Gebäude um drei Millionen Euro umgebaut - finanziert von Bund, Land und der Salzburger Erzdiözese.

Am Dienstag wurde die Fertigstellung des ersten Bauabschnittes gefeiert. Die Modeschule präsentiert sich nun mit neuen, großzügig gestalteten Modewerkstätten, Frisiersalons sowie Visagistik- und Maskenbildnerei-Studios. Dafür wurden das ehemalige Mädchenpensionat und die Schule generalsaniert und zu einem Gebäudekomplex verbunden.

Hairstyling und Visagistik als neuer Bereich

Seit Schulbeginn des Vorjahres ergänzt der Zweig Hairstyling, Visagistik und Maskenbildnerei das Ausbildungsangebot der Modeschule Hallein. Mehr Platz wird jetzt vor allem auch für den seit zwei Jahren neu angebotenen Schulzweig „Hairstyling, Visagistik und Maskenbildnerei“ benötigt. Schülern steht nun ein eigener Salon zur Verfügung.

"Mich interessiert speziell der Bereicht Hairstyling, doch auch das Thema „Make up" finde ich total interessant“, schwärmt etwa die 15 Jahre alte Modeschülerin Lea Rautner. Ähnlich sieht es die 14-jährige Angelina Reichholf. "Ich möchte in den Bereichen Haar und Visagistik möglichst viel dazulernen und möchte das dann später auch beruflich verwerten. Und der 18-jährige Modeschüler Sebastian Schönfeld ergänzt: „Am meisten Spaß macht mir der Umgang mit den Menschen und zu sehen, wenn jemand glücklich aus dem Salon hinausgeht, weil man die Haare schön gemacht hat oder ein schönes Make up gemacht hat.“

Erweitertes Angebot lockt deutlich mehr Schüler an

Das erweiterte Angebot habe auch deutlich mehr Schüler angelockt, sagt Michaela Joeris, die Direktorin der Modeschule Hallein. Zusätzlich soll im Herbst 2017 ein berufsbegleitendes Modekolleg starten. Bis zu 400 Schülerinnen und Schüler können dann in der neuen Modeschule in Hallein unterrichtet werden.

Für den neuen Schulzweig an der Modeschule war allerdings einiges an Überzeugungsarbeit notwendig, räumt der zuständige Landesschulinspektor, Josef Lackner, ein. „Zuallererst musste ich mich - ehrlich gesagt - selbst überzeugen, dann den Schulerhalter und schließlich das Ministerium. Das war nicht ganz einfach. Aber der Erfolg gibt der Schule und der Innung recht“, sagt Lackner.

„Perspektive für die mittlere Führungsebene“

Beim neuen Zweig gehe es nicht nur um den klassischen Friseurberuf, ergänzt Direktorin Michaela Joeris. „Es geht auch sehr stark um Themen wie Leitung, Mitarbeiterführung, Dienstleistungsmanagement, aber auch um kaufmännisches Wissen. Parallel zur Ausbildung können die Absolventen auch schon die Meisterprüfung ablegen. Es geht wirklich um eine Perspektive in der mittleren Führungsebene.“

Auch wenn der Schulbetrieb schon wieder läuft, wird die Baustelle wird noch länger andauern. Der Umbau und die Generalsanierung der Modeschule Hallein sollen Anfang 2018 abgeschlossen sein.

