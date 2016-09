Einbruchsserie geht weiter

Die Einbruchsserie in Salzburg geht weiter. In den vergangenen Tagen suchten Täter Geschäfte, Büros und Wohnungen vor allem in der Landeshauptstadt heim. In einigen Fällen gab es beträchtliche Beute, in anderen nur Sachschaden.

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht auf vergangenen Samstag in ein Bekleidungsgeschäft in der Stadt Salzburg eingebrochen. Das hat die Polizei erst jetzt bekanntgegeben. Die Einbrecher stahlen hochwertige Taschen und Kleidung aus den Schaufenstern. Wie hoch der Schaden ist, wissen die Geschäftsleute noch nicht.

Serienweise Straftaten

Ebenfalls am Samstag haben Einbrecher die Balkontür einer Wohnung im Stadtteil Itzling aufgezwängt. Die Einbrecher durchwühlten die Wohnung, erbeuteten jedoch nichts, weil sie keine Wertgegenstände fanden. Bei zwei Einbruchsversuchen in Bürogebäude zogen die Täter ohne Beute ab.

Dringende Warnung der Polizei

Und am Montag drangen Täter in eine Wohnung in der Salzburger Innenstadt ein. Sie erbeuteten Geld und Schmuck. Auch hier ist die Schadenshöhe noch nicht bekannt. Die Polizei ruft die Bevölkerung zu erhöhter Aufmerksamkeit auf.

