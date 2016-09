Hund schlug Einbrecher in die Flucht

In Grödig dürfte ein Hund in der Nacht auf Montag einen Einbruch in ein Gasthaus vereitelt haben. Durch sein Bellen schlug der Vierbeiner die Täter in die Flucht.

Die Unbekannten hatten den Lieferanteneingang eines Gasthauses aufgezwängt. In der Küche hielt sich aber - wie jede Nacht - der Vierbeiner, ein mittelgroßer Jagdhund - auf, der die Einbrecher natürlich hörte und daraufhin anschlug, teilte die Polizei mit. Die Täter verließen fluchtartig und ohne jegliche Beute das Gasthaus. Der Hund hatte sie nicht angegriffen. Es entstand nur geringer Sachschaden.