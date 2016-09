Bundesadler mit Bananen weht in Obertrum

Angesichts der Pannen rund um die Bundespräsidentenwahl ist viel von der „Bananenrepublik“ Österreich die Rede. Deshalb wurde in Obertrum (Flachgau) bereits die erste Bananenrepublikfahne gehisst - und zeigt Adler mit Bananen.

Der erste Bananenrepublikaner Österreichs ist kein Unbekannter - es ist Stadtbaumeister Markus Voglreiter, der beim Kreisverkehr Obertrum ein Büro hat. Und auf einem Fahnenmast vor dem Haus flattert die gehisste Bananenrepublikfahne im Wind und sorgt für Aufsehen.

„Mit einem Schmunzeln gehisst“

Wie es dazu kam, beschreibt Voglreiter so: „Ich habe mich mit dem Künstler Manfred Kiwek getroffen. Wir sind zusammengesessen - da habe ich gesagt: Was in unserer Republik so vorgeht, was man so täglich erlebt, das wäre eigentlich einmal eine Idee, dass man das ein bisschen dokumentiert und künstlerisch darstellt. Und der Künstler hat dann diese Entwürfe angefertigt. Wir haben das dann zu einer Fahne gestaltet. Mit einem Schmunzeln haben wir dann die Fahne vor unserem Bürogebäude gehisst.“

Designt wurden insgesamt drei Adlermotive. Da sich Voglreiter nicht für eines entscheiden konnte, kamen alle drei auf die Fahne. Das Design des Adlers soll die Leute zum schmunzeln bringen, so der Baumeister: „Der hat jeweils einen lustigen Hut und in den Fängen sind natürlich - wie sollte es anders sein - entsprechende Bananen. Außerdem schaut unser Adler ein bisschen fetzig aus.“

Viele Rückmeldungen, durchwegs positiv

Die Bananenrepublikfahne zeigt Wirkung. Viele nehmen es locker und mit Humor: „Negative Reaktionen habe ich überhaupt keine gehabt“, sagt Voglreiter. „Vielleicht sind manche vorbeigefahren und haben sich geärgert - das weiß ich nicht. Aber es sind sehr viele Unternehmer hereingekommen, die gelacht haben. Oder es sind Private mit dem Fahrrad oder Motorradfahrer stehengeblieben, ins Büro hereingekommen und haben gesagt: Das ist ganz toll, wir wollen eine Fahne haben.“

Die Bananenadler-Fahne von Obertrum ist so längst kein Einzelexemplar mehr. Bereits 50 solche Fahnen hat Voglreiter nach eigener Aussage verkauft.