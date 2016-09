Vater und Sohn bei Einbruchsversuch geschnappt

Die Polizei hat in der Nacht auf Sonntag in Salzburg-Lehen einen Vater mit seinem Sohn bei einem Einbruchsversuch geschnappt. Die beiden gingen auf die Beamten los, die dem Vater zuvor einen Baseballschläger abgenommen hatten.

Der 54-jährige Salzburger und sein 32-jähriger Sohn versuchten gegen 1.20 Uhr, in die Wohnung eines anderen Salzburgers einzudringen. Motiv dürfte ein Streit um Suchtgift und Medikamente gewesen sein. Die beiden versuchten zunächst, die Wohnungstür einzutreten. Als ihnen das nicht gelang, schlugen sie mit einem Feuerlöscher ein Fenster im Erdgeschoß des Wohnblocks an der Bessarabierstraße ein.

Baseballschläger am Hosenbund

Der Wohnungsinhaber hatte inzwischen aber die Polizei alarmiert. Als die Beamten eintrafen, sahen sie den 54-Jährigen mit einem Baseballschläger am Hosenbund. Der Mann wurde immer aggressiver, allerdings konnte ihm ein Polizist den Schläger abnehmen. Daraufhin drohte der Mann den Polizisten Schläge an und wollte den Baseballschläger wieder zurück. Als die Beamten ihn deshalb festnehmen wollten, griff sie der 32-jährige Sohn ebenfalls an.

Die Polizisten konnten Vater und Sohn schließlich überwältigen. Ein Alkotest bei dem 32-Jährigen ergab 1,4 Promille, sein Vater verweigerte den Test. Das Duo wurde in das Polizeianhaltezentrum Salzburg gebracht. Sie werden nach Abschluss der Ermittlungen unter anderem wegen Verdachts des versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt angezeigt.