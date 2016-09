Russland-Wahl: Stimmabgabe auch in Salzburg

Für die russischen Duma-Wahlen können auch in Salzburg Stimmen abgegeben werden. Wie viele russische Staatsbürger aber zum Wählen ins Konsulat in der Stadt Salzburg kommen, ist noch völlig offen.

Laut Statistik Austria leben derzeit in Österreich 31.200 russische Staatsbürger. Sie können am Sonntag in Salzburg und Wien ihre Stimme für die Wahl der Staatsduma, des Unterhauses im russischen Parlament, abgeben. Dort werden 450 Mandate je zur Hälfte an Direktkandidaten und an Parteilisten vergeben. Die Wahllokale im Salzburger Konsulat und der russischen Botschaft in Wien haben zwischen 8.00 und 20.00 Uhr geöffnet.

Putin-Partei der Favorit

Als Favorit ins Rennen geht die Kremlpartei „Geeintes Russland“ mit Unterstützung von Präsident Wladimir Putin zurück. Nach der letzten Dumawahl 2011 hatte es in Russland Massenproteste wegen vermuteter Wahlfälschungen gegeben. Der Kreml will Unruhen diesmal vermeiden und hat Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) zugelassen.

