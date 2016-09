Neustart bei Carbo Tech

Das Autoteilehersteller Carbo Tech hat seinen Standort in Salzburg-Liefering abgesichert. Nach dem Abbau von 200 Mitarbeitern und einer Übernahme will die Firma wieder mit Innovationen punkten. Ein neuer Räderprüfstand soll das symbolisieren.

Mit etwa 1.400 PS beschleunigt die neue Maschine einen Reifen - in 8 sekunden auf bis zu 300 Kilometer pro Stunde. Der Prüfstand simuliert einen Streckenabschnitt auf dem Hockenheimring - samt Kurven, Schlaglöchern und Windverhältnissen. Es ist der erste multiaxiale Räderprüfstand Österreichs, er ist also beweglich in alle Richtungen.

ORF

„Wir können jede mögliche Rennstrecke hier installieren und können das 1:1 nachfahren“, sagt Thomas Lang von Carbo Tech. „Damit gefährden wir weder das Fahrzeug noch den Fahrer - und sparen so natürlich enorme Kosten.“

Investitionen nach Kündigungen

Stärke von Carbo Tech sind Produkte wie Felgen, die zum Teil aus Carbon gefertigt sind - da gehört das Lieferinger Unternehmen zu den Marktführern. Dabei saß der Schock noch vor einem Jahr tief. Nach dem Ausfall zweier Großaufträge mussten rund 200 Mitarbeiter gehen. Die Investitionen in neue Produkte haben den Standort aber gesichert, betont CEO Bernhard Spielvogel: „Wir haben unsere Ärmel einfach hochgekrempelt, haben neue Innovationen auf den Markt gebracht und dafür investiert. Für das neue Produkt brauchen wir den Prüfstand, um die Entwicklungen voranzutreiben. Dieses Gerät steht für den Neustart in Salzburg.“

Aktuell arbeiten bei Carbo Tech in Salzburg rund 400 Mitarbeiter. Die Firma gehört zum deutschen Autozulieferer Mubea.

