Buhlschaft Reinsperger: „Es war nicht alles schön“

Stefanie Reinsperger verkörpert heuer zum zweiten Mal die Buhlschaft in Hugo von Hofmannsthals „Jedermann“. Im ORF-Interview erzählt sie über den Reiz der Rolle und spricht über belastende Kritiken im vergangenen Festspielsommer.

„Es war nicht alles nur schön“, erinnert sich Stefanie Reinsperger an den Festspielsommer 2017. Damals war sie zum ersten Mal als Buhlschaft zu sehen und ließ anklingen, die Rolle wieder abgeben zu wollen. Im Interview für das ORF-Festspielmagazin „JedermannJedefrau“ spricht sie über negative Kritiken die sie auch belastet hätten und stellt fest: „Beschreibungen über den Körper einer Darstellerin haben in Kritiken nichts verloren.“

„Sehr besonders hier mitmachen zu können“

Heuer könne sie den Festspielsommer mehr genießen, sagt Reinsperger, die es als „sehr besonders“ bezeichnet, bei den Festspielen mitmachen zu können. Vor allem, sich als Buhlschaft in eine Reihe wunderbarer Schauspielerinnen einreihen zu dürfen, freut die Schauspielerin. Dennoch würde sie sich wünschen, dass kleineren Rollen - wie jener der Buhlschaft - auch im normalen Theaterbetrieb mehr Aufmerksamkeit geschenkt würde.

Als Kind bereits am Domplatz gestanden

Salzburg kennt Reinsperger bereits aus ihrer Kindheit. Oft sei sie dabei am Domplatz gestanden und habe davon geträumt hier zu spielen. Den Jedermann selbst habe sie aber immer nur im Fernsehen gesehen, sagt Reinsperger. Der Premiere am Sonntag blickt sie freudig entgegen mit der Hoffnung auf gutes Wetter und damit auf eine Aufführung am Domplatz.

