Siebenjähriger Bub von Auto erfasst

In Fusch (Pinzgau) wurde ein Kind von einem Auto angefahren. Der Bub war dabei die Straße zu überqueren und wurde dabei offenbar von einem arabischen Urlaubsgast übersehen. Das verletzte Kind wurde ins Unfallkrankenhaus gebracht.

Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag in Fusch an der Glocknerstraße (Pinzgau). Der siebenjährige Kroate wollte die Straße überqueren und wurde dabei von einem 21-jährigen Urlauber aus den Vereinigten Arabischen Emiraten mit dem Auto erfasst. Nach der Erstversorgung wurde das Kind mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus nach Salzburg geflogen.

Lenker war nicht alkoholisiert

Weshalb es zu dem Unfall kam, stand laut Auskunft einer Polizeisprecherin noch nicht fest. Ein Alkomat-Test beim Autolenker verlief negativ. Auch wie schwer der Bub verletzt wurde, war zunächst nicht zu erfahren.