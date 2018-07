Pensionistin ausgeraubt: Täter ausgeforscht

Fast drei Monate nach einem Raubüberfall auf eine Salzburger Pensionistin konnte nun ein Verdächtiger ausgeforscht werden. Ein 50-jähriger Rumäne wurde wegen einer ähnlichen Tat in Oberösterreich festgenommen.

Am 28. April hob die 83-jährige Pensionisten Bargeld auf ihrer Bank im Salzburger Stadtteil Lehen ab. Auf dem Nachhausweg entriss ihr ein Mann die Handtasche mitsamt dem Geld. Die Frau kam dabei zu Sturz und wurde verletzt. Wie sich bei den Ermittlungen der Polizei damals herausstellte, hatte der Verdächtige zuvor beim Einkaufen Geld von der Frau erbettelt und sie daraufhin verfolgt und ausgeraubt. Trotz Überwachungsbildern und intensiver Fahndung konnte der Mann aber nicht ausgeforscht werden.

Verdächtiger bestreitet die Tat in Salzburg

Erst als sich im Juni ein ähnlicher Überfall in Steyer (Oberösterreich) ereignete, kamen die Kriminalisten dem Täter auf die Spur: Salzburger Kriminalisten erkannten den Verdächtigen auf Überwachungsbildern wieder. Kriminalisten aus Steyr konnten den 50-jährigen Rumänen schließlich ausforschen und festnehmen. Er sitzt in der Justizanstalt Garsten (Oberöstereich) in Untersuchungshaft, bestreitet aber den Überfall in Salzburg.