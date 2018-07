Forstunfall: Arbeiter wurde Finger abgetrennt

Bei einem Forstunfall in Leogang (Pinzgau) wurde einem 36-jährigen Mann ein Finger abgetrennt. Der Arbeiter geriet mit der Hand in eine rotierende Seilwinde. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Am Dienstag war der 36-Jährige in Leogang (Pinzgau) im Bereich der Tödlingalm im Ortsteil Grießen mit Forstarbeiten beschäftigt. Dabei gelangte die rechte Hand des Mannes in eine rotierende Kabelrolle einer Seilwinde. Bei dem Unfall wurde dem Mann ein Finger abgetrennt, ein weiterer Finger wurde gequetscht.

Per Hubschrauber ins UKH gebracht

Ein Arbeitskollege hat den Verletzten anschließlend über einen Forstweg ins Tal gebracht. Von dort wurde der Mann mittels Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus nach Salzburg geflogen. Ob der Finger gerettet werden konnte ist nicht bekannt.

