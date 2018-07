Brennende Kerze löste Brand in Bordell aus

Nach dem Brand in einem Bordell in Mittersill (Pinzgau) haben Brandermittler am Dienstag die Brandursache festgestellt. Eine brennende Kerze dürfte den Brand verursacht haben, Brandstiftung schließen die Ermittler aus.

Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung haben sich laut den Brandsachverständigen der Polizei bisher nicht ergeben, auch ein technisches Gebrechen schlossen die Ermittler aus, heißt es am Dienstagnachmittag. Die Ermittler des Landeskriminalamts seien stattdessen zum Schluss gekommen, dass das Feuer mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit durch eine brennende Kerze entstanden sei, heißt es in einer Aussendung. Dadurch sei es zur Entzündung von leicht brennbaren Materialien gekommen. Eine genaue Schadenssumme steht nach wie vor nicht fest.

zurück von weiter

Aller Personen konnte gerettet werden

Bei dem Feuer waren am Sonntagnachmittag das Obergeschoß und der Dachstuhl eines Laufhauses in Vollbrand geraten. Alle Personen im Gebäude konnten sich unverletzt ins Freie retten. Die Bezirkshauptmannschaft Zell am See hat den Betrieb wegen unmittelbarer Gefahr aufgrund von Statikschäden im Gebäude und der Rauchgasniederschläge nach dem Brand behördlich gesperrt - mehr dazu in Nach Brand: Bordell behördlich gesperrt (salzburg.ORF.at; 16.7.2018)