Mehr Benzin- als Dieselzulassungen in Salzburg

Erstmals seit langem wurden in Salzburg im ersten Halbjahr mehr benzingetriebene Autos angemeldet als Dieselfahrzeuge. Die Zahl der neu zugelassenen Dieselfahrzeuge ist im ersten Halbjahr rasant zurückgegangen.

Viele Jahre lang waren Dieselmotoren die bevorzugte Auto-Antriebsart der Salzburgerinnen und Salzburger. Das hat sich geändert. 7.200 Dieselautos wurden heuer im ersten Halbjahr neu zugelassen, demgegenüber stehen aber mehr als 7.600 Benziner.

Eine Trendumkehr - ausgelöst vor allem von Menschen, die in kleineren Autos, wenig fahren, stellt Richard Mieling, Konzernsprecher der Porsche Holding in Salzburg fest: „Wir bemerken, dass im Kleinwagen- und Kompaktwagensegment, in dem Privatkunden in erster Linie Autos kaufen, der Rückgang stärker ist als in den oberen Fahrzeugsegmenten.“ Geschäfts-Kunden und Vielfahrer würde dagegen weiterhin zu 70 bis 90 Prozent auf den Diesel setzen, ergänzt Mieling.

Politik und Medien beeinflussen Motorenwahl

Der Konsument folgt bei seiner Kaufentscheidung der Politik, den Medien und der gesellschaftlichen Entwicklung. Am Zentrum für Mensch-Computer-Interaktion an der Universität Salzburg beschäftigt man sich mit solchen Fragen. Alexander Meschtscherjakov von der Universität Salzburg sagt: „Wenn es Fahrverbote gibt, wie etwa jetzt in Stuttgart, dann überlegt man sich natürlich zweimal ob man sich noch einen Diesel anschafft. Und auch der Wiederverkaufswert spielt dabei eine Rolle.“

Und noch etwas fällt auf wenn es um die Frage Diesel oder Benziner geht, weiß Günter Graf, Geschäftsführer von Mercedes Pappas Salzburg: „Der Diesel ist gerade am Land immer noch sehr begehrt, dort spürt man so gut wie keine Auswirkungen bei der Nachfrage von Dieselfahrzeugen. In der Stadt steigt dagegen der Benzinanteil stärker an.“

Alternativen zu Diesel und Benzin wenig gefragt

Klar ist jedoch auch, dass die großen Automobil-Konzerne auch in Zukunft weiter auf den Diesel setzten - auch wenn er derzeit im Vergleich zum Benziner etwas ins Hintertreffen gerät. Denn Alternativen zu diesen beiden Antriebsformen werden vom Kunden kaum angenommen. Die Zahl der Neuzulassungen von Elektro- oder Hybridautos ist im Vergleich zum Vorjahr heuer bislang nämlich praktisch gleichgeblieben.

