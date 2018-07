Ausweichquartier-Pläne für Polizeischule wackeln

Ab Oktober sollten eigentlich rund 100 Polizeischüler in den Räumen der neuen Mittelschule Viehhausen in Wals-Siezenheim (Flachgau) unterrichtet werden. Nach monatelangen Verhandlungen liegen die Pläne jetzt allerdings auf Eis.

Die Gemeinde Wals-Siezeneim (Flachgau) hatte dem Innenministerium die leerstehene Schule als Übergangslösung für Schulungen angehender Polizisten angeboten. Monatelang wurde darüber verhandelt, Verträge wurden allerdings noch keine abgeschlossen, weil Parkplätze fehlen.

Dabei sollte das Ausweichquartier bereits ab Oktober rund 100 Polizeischüler beherbergen - ergänzend zur Polizeischule in Großgmain (Flachgau). Dort haben 250 Schüler Platz - die 100 Polizisten in Viehhausen hätten zur Ausbildungsoffensive gehört. Vertreter des Innenministeriums haben mit Bürgermeister Joachim Maislinger (ÖVP) verhandelt - es sind sogar Mietvertragsentwürfe aufgesetzt worden. Zwischen 20 und 27 Monate lang hätten die Schüler in Viehhausen untergebracht werden sollen.

Finanzministerium will nicht für Parkplätze zahlen

Die Gemeinde hätte hinter der Neuen Mittelschule auch einen Parkplatz für die Polizeischule errichtet. Kostenpunkt rund 40.000 Euro. Diese Kosten wären aber auf den Mietpreis von 10.000 Euro pro Monat draufgeschlagen worden, sagt der Walser Bürgermeister. Für den Bund offenbar zu viel: „Wir haben immer wieder gesagt, dass der Parkplatz nötig ist. Das Finanzministerium hat das Geld dafür aber nicht genehmigt,“ sagt Maislinger. Für die Gemeinde sei dies aber Voraussetzung für das Ausweichquartier.

Einen Plan B für die Neue Mittelschule gibt es nicht. Momentan sind die Essensräume der Volkschule sowie die Verwaltung der Nachmittagsbetreuung dort untergebracht. Über kurz oder lang werde man die NMS Viehhausen aber abreißen und eine neue Volkschule bauen, sagt Bürgermeister Maislinger. Einen Zeit- oder Kostenplan gebe es dafür aber noch nicht.

