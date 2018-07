Unfall mit Quad: 14-Jähriger verletzt

Zwei junge Burschen waren am Montagabend mit einem Quad in Mariapfarr (Lungau) unterwegs. Der Beifahrer hatte eine Sense in der Hand. Auf einer Forststraße fiel er rücklings vom Quad.

Die zwei Burschen im Alter von 12 und 14 Jahren fuhren mit einem nicht zugelassenen Quad auf einer Forststraße im Ortsteil Pichl in Mariapfarr (Lungau). Sie wollten laut eigenen Angaben mit einer mitgeführten Sense einen kleinen Teich ausmähen. Der 12-Jährige lenkte das Fahrzeug und der 14-Jährige saß als Beifahrer am hinteren Sitz.

14-Jähriger stürzt mit Sense in der Hand von Quad

Nach einigen hundert Metern Fahrt fiel der Beifahrer rücklings vom Fahrzeug und zog sich dabei an der Sense Schnittwunden im Bereich des rechten Unterarmes zu. Nach dem Vorfall fuhren die Burschen unverzüglich talwärts und verständigten die Rettung. Der Verletzte wurde von den Einsatzkräften mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Tamsweg (Lungau) gebracht. Der Vorfall wird den zuständigen Behörden angezeigt.

Links: