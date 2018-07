Bayern verstärkt Grenzkontrollen

Das Bundesland Bayern verstärkt die Grenzkontrollen zu Österreich. Ab 18. Juli kontrollieren zusätzlich zur Deutschen Bundespolizei auch Beamte der Bayerischen Grenzpolizei. Zudem soll die Einheit der Grenzpolizei massiv aufgestockt werden.

Bisher war die bayerische Landespolizei nur in der Schleierfahndung in den Grenzgebieten tätig. Ab Mittwoch übernehmen die Beamten aber auch eigenständig Kontrollen an der Grenze zu Salzburg.

Sie kontrollieren dann zusätzlich zur deutschen Bundespolizei an den Grenzübergängen zwischen Bayern und Österreich - und zwar auch an Grenzübergängen, an denen bisher nicht kontrolliert wurde. Welche das konkret sein werden, ist noch offen.

Zahl der Grenzpolizisten soll verdoppelt werden

Das Innenministerium betont auf Anfrage aber, dass die Kontrollen dort nur zeitweise und nicht permanent, so wie etwa am Walserberg stattfinden sollen. Außerdem will die Bayerische Polizei deutlich mehr Beamte einsetzen Die bisher 500 Beamten sollen auf 1.000 Polizisten aufgestockt, also verdoppelt werden.

ORF

Außerdem will die bayerische Polizei moderne Technik wie Drohnen, Smartphones und Messengerdienste einsetzen. Das bayerische Innenministerium wolle damit vor allem gegen illegale Migration und Kriminelle vorgehen, heißt es dazu vom bayerischen Inneminister Joachim Herrmann (CSU).

