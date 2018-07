Widerstand gegen Hühner-Mastbetrieb

In Abtenau (Tennengau) wehren sich Anrainer gegen einen geplanten Hühner-Mast-Betrieb. Der Stall wäre 50 Meter lang, 15 Meter breit und nicht einmal 100 Meter von Volksschule und Kindergarten entfernt.

In dem mitten im Siedlungsgebiet Voglau geplanten Bio-Mastbetrieb sollen 9.600 Hühner acht Wochen lang gemästet werden. Rund 40 Anrainer haben bei der Gemeinde Beschwerde dagegen eingereicht. Sie befürchten Lärm durch Lkw-Verkehr, Gestank und umweltmedizinische Belastung, bestätigt die Sprecherin der Bürgerinitiative, Andrea Luckart.

ORF

„Wir haben einfach das Gefühl, dass es auch umweltmedizinisch nicht in Ordnung ist, wenn Kinder in unmittelbarer Nähe so eines Betriebes in den Kindergarten oder in die Schule gehen“, betont Luckart.

80 Meter von Schule und Kindergarten entfernt

Schutzzonen bei Mastbetrieben gibt es nicht. Volksschule und Kindergarten befinden sich etwa 80 Meter vom Baugrund entfernt. Der Abtenauer Bürgermeister Johann Schnitzhofer (ÖVP) gibt jetzt Gutachten bezüglich Lärm und Geruch in Auftrag.

ORF

„Laut Experten muss man da Wettermessungen über mindestens ein halbes Jahr durchführen - noch besser wären Messungen über ein ganzes Jahr“, sagt Schnitzhofer.

Geeigneter anderer Standort als Ausweg

Ein Möglichkeit für eine gütliche Einigung wäre, ein alternatives Grundstück für den Mastbetrieb zu finden. Damit zeigt sich auch Hühnerbauer Josef Russegger einverstanden. „Wenn es einen geeigneten anderen Standort gibt, dann wäre ich nicht abgeneigt und würde diese Möglichkeit gerne annehmen“, sagt Russegger.

Der alternative Baugrund für den Mast-Hühnerstall müsste zwischen 2,5 und 5 Hektar groß sein.