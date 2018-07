Bodycams für ÖBB-Zugbegleiter

Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) wollen ihre Zugbegleiter ab sofort auch in Salzburg mit Bodycams - das sind tragbare Videokameras - ausrüsten. Erste Erfahrungen aus anderen Bundesländern seien gut, heißt es bei den ÖBB.

Entsprechende Pilotversuche in Wien, Graz und Linz seien sehr positiv verlaufen. Die Zahl strafbarer Handlungen in Bahnhöfen und Zügen sei seither deutlich zurückgegangen, betont ÖBB-Sprecher Robert Mosser. "Dort hat es seither keinen einzigen relevanten Vorfall mehr gegeben. Ab sofort können die Zugbegleiter diese Bodycams in den Nahverkehrszügen im Bundesland Salzburg einsetzen.

ORF

Diese Kameras filmen nicht immer, sondern werden bei einem entsprechenden Vorfall manuell aktiviert und die Betroffenen werden vom Zugbegleiter auch darauf hingewiesen. Die Aufnahmen werden dann auf einen Computer gespielt, sind dort codiert und können nur von einem eingeschränkten Benutzerkreis ausgewertet bzw. den Behörden übergeben werden."

Aufnahmen im Regelfall 72 Stunden gespeichert

Im Regelfall würden diese Aufnahmen dann 72 Stunden lang gespeichert, ergänzt Mosser. "Sollte es wirklich einen relevanten Vorfall geben und die Aufnahmen den Behörden übergeben werden, dann kann dieser Zeitraum ausgedehnt werden.

ORF

In Salzburg sind wir aber ohnehin in der glücklichen Lage, dass es sehr wenig Übergriffe gibt. Derartige Fälle gibt es nur vereinzelt. Mit den Bodycams wollen wir eine vorbeugende und deeskalierende Wirkung erzielen."

