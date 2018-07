Dachstuhlbrand in Bordell im Pinzgau

In Mittersill (Pinzgau) ist am Sonntagabend im Dachgeschoss eines Bordells ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte sieben Menschen aus dem Gebäude ins Freie bringen und hatte anschließend den Brand rasch unter Kontrolle.

Am Sonntagabend wurde die Feuerwehr Mittersill (Pinzgau) zu dem Etablissement im Ortsteil Klausen gerufen. Der Dachstuhl und der zweite Stock des Gebäudes standen in Flammen. Vorerst war unklar, ob sich Personen im Gebäude befanden, zwei Atemschutztrupps durchsuchten das Gebäude. Laut Angaben der Feuerwehr wurden sieben Personen aus dem Gebäude gebracht, alle blieben unverletzt.

Feuer wurde rasch unter Kontrolle gebracht

Aufgrund der raschen Löscharbeiten der Einsatzkräfte konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert und der Brand unter Kontrolle gebracht werden, insgesamt waren dafür 10 Atemschutztrupps im Einsatz. Während die letzten Glutnester gelöscht wurden, fand bereits die Brandursachenermittlung durch die Polizei statt. Diese sind jedoch noch nicht abgeschlossen.

An dem Einsatz waren die Feuerwehren Mittersill, Stuhlfelden, Hollersbach, Zell am See und Saalfelden sowie das Roten Kreuz und die Polizei beteiligt.