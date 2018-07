13-Jährige gequält: Jugendbande vor Gericht

Am Landesgericht wird am Montag einer Jugendbande der Prozess gemacht. Drei Mädchen und drei Burschen sollen im vergangenen März eine 13-Jährige gefangen gehalten und gequält haben.

Drei Stunden lang hat das Martyrium der 13-Jährigen in einer leerstehenden Wohnung gedauert. Drei Stunden in denen ihr ihre Freunde laut Anklage eine Zigarette auf der Stirn ausgedrückt haben, sie beschimpft, bespuckt und ihr die Haare abgeschnitten haben. Alles nur, weil sie das Mädchen nicht in der Clique haben wollten.

Hinweise aus der Nachbarschaft hatten die Polizei zur Bande geführt. Weil alle sechs - drei Mädchen und drei Burschen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren - bereits vorbestraft sind, ist Untersuchungshaft verhängt worden.

Bei Verurteilung drohen bis zu zweieinhalb Jahre Haft

In den Vernehmungen haben sich die Jugendlichen der Staatsanwaltschaft zufolge gegenseitig belastet. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts der Freiheitsentziehung, der schweren Körperverletzung, der schweren Nötigung sowie wegen gefährlicher Drohung verantworten. Bei einer Verurteilung drohen ihnen bis zu zweieinhalb Jahre Haft.

Links: