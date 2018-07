Paludikultur: Moorflächen ertragreich nutzen

Die Landwirtschaft will möglichst trockene Wiesen, der Naturschutz möglichst nasse Moorflächen. Auf einer Testfläche im salzburgisch-oberösterreichischen Grenzgebiet will man nun versuchen, diese Gegensätze zu überwinden.

Das Ibmer Moor ist mit rund 2000 Hektar die größte zusammenhängende Moorlandschaft Österreichs und liegt in den oberösterreichischen Gemeinden Eggelsberg, Moosdorf und Franking. Das Ibmer Moor hängt als Naturlandschaft zusammen mit dem „Weidmoos“ sowie mit dem „Bürmooser Moor“ (Flachgau).

ORF

Testfläche saure Moorwiese

Die IG Moorschutz testet dort auf einer typischen sauren Wiese, mit nassem Mooruntergrund, die einmal im Jahr gemäht wird. Christian Schröck von der IG Moorschutz erklärt: „Es ist ein Teufelskreislauf, der in der Entwässerung der Moorflächen liegt. Es wird immer schwieriger, der Ertrag wird immer weniger“. Degenerierte Moorflächen sind für die Landwirtschaft fast unbrauchbar.

ORF

Hier setzt eine neue Idee an, die Paludikultur („palus“ – lat. „Sumpf, Morast), sagt Christian Schröck : „Wenn man bei den Interessen der Moore anfängt, muss man immer den Wasserspiegel heben. Das ist schlecht für die Landwirtschaft. Kein Bauer will eine nasse Wiese. Aber man kann ein alternatives Nutzungskonzept andenken: Man baut Pflanzen an, die diese Nässe vertragen. Davon profitiert das Moor aber auch der Landwirt erzielt weiterhin einen Ertrag“.

Ertrag: Schilf, Rohrkolben, Torfmoose

Solche Produkte können Schilf für Dächer, Rohrkolben und Seggen für Pellets oder wie später auf dieser Testfläche: Torfmoose für den Gartenbau sein. Christian Schröck sagt:“ Das ist eine erste Testfläche. Wir stecken noch in den Kinderschuhen. Das Projekt wird von der Universität Wien geleitet. Wir müssen den Bewuchs der Fläche komplett entfernen und Torfmoose anpflanzen. Unter nassen Bedingungen werden die Torfmoose kultiviert, geerntet und wieder eingesetzt, etwa im Gartenbau“.

ORF

Ziel: Landwirte von Paludikultur überzeugen

Torfmoose brauchen viel Nässe, sind dann echte Überlebenskünstler und vor allem Moorbaumeister. Aus einer benachbarten Moorwiese sollen Torfmoos transplantiert werden. In etwa zwei Jahren sollen erste Ergebnisse vorliegen. Dann will man versuchen, die ersten Landwirte von dieser Paludikultur, der Sumpfkultur zu überzeugen.

Links: