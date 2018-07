ASFINAG will 2.000 Bäume fällen

Entlang der West- und Tauernautobahn müssen in den nächsten Jahren knapp 2.000 Bäume gefällt werden - jetzt schon hat der Autobahnbetreiber Asfinag Einzelbäume und Baumgruppen kontrolliert und digital erfasst.

820 Einzelbäume und 418 Baumflächen haben die ASFINAG und die Bundesforste entlang der Autobahnen und auf Parkplätzen in Salzburg registriert. Sie werden zukünftig jährlich kontrolliert, sagt Rupert Gartler von der ASFINAG: „Der Sinn hinter diesen Maßnahmen ist einerseits die bestmögliche Erhaltung unserer baulichen Anlagen wie Lärmschutzwende und Wildschutzzäune. Der Schwerpunkt liegt jedoch in der Erhaltung der Verkehrssicherheit. Bei den Baumkontrollen wird jeder Baum auf seine Standsicherheit und Bruchsicherheit kontrolliert, auf Vitalität und Gesundheitszustand“.

Baumbestand soll sich verjüngen

Anhand der Begutachtung durch Forstexperten werden weitere Maßnahmen festgelegt, wie zum Beispiel Kronenpflege, entfernen von Ästen bis hin zum Fällen des Baumes.

Spezielles Augenmerk liegt in Salzburg auf dem felsigen Gelände an der Tauernautobahn. Hier werde vor allem die Standfestigkeit der Bäume geprüft, sagt Gartler. Knapp 2000 Bäume sollen in den nächsten fünf Jahren gefällt werden. Sie stehen teilweise an Lärmschutzwänden oder an Böschungen in denen Netzleitungen der ASFINAG verlaufen. Der Baumbestand soll sich so wieder verjüngen. Teilweise sind auch Ersatzpflanzungen vorgesehen.

