Betrunkener stürzt mit Auto in Unterführung

In St. Gilgen (Flachgau) ist in den frühen Morgenstunden ein betrunkener Autofahrer mit seinem Wagen in eine Fußgängerunterführung abgestürzt. Auf der Tauernautobahn sorgte ein Auffahrunfall für Stau und Verzögerungen.

Ein 35-jähriger Ungar fuhr gegen vier Uhr Früh auf der Mondsee-Straße von St.Gilgen in Richtung Winkl (Flachgau). In einer Kurve lenkte er zu weit nach rechts. Das Fahrzeug stürzte fünf Meter in eine Fußgängerunterführung ab. Der Lenker und sein Beifahrer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen am Kopf. Passanten leisteten Erste Hilfe und verständigten die Rettung. Ein Alkoholtest bei dem Ungarn ergab einen Wert von mehr als 1,4 Promille. Polizisten nahmen ihm an Ort und Stelle den Führerschein ab.

Tauernautobahn: Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen

Auf der A10, der Tauernautobahn gab es am Sonntag nicht nur in Richtung Süden Verzögerungen - auch in Fahrtrichtung Salzburg kam es zu Stau. Grund war ein Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Die Autofahrer sind zwischen dem Helbersbergtunnel bei Werfen (Pongau) und der Lawinengalerie ineinander gekracht. Verletzt wurde niemand. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Fünf Kilometer Stau war die Folge. Die Unfallstelle ist inzwischen geräumt.