Tag der offenen Tür bei den „Bullen“

Rund 7.000 Fußballfans kamen am Samstag in die Red Bull Arena in Wals-Siezenheim (Flachgau) zum Tag der offenen Tür. Am Vormittag gewannen die „Bullen“ ein Testspiel gegen den französischen Meister Stade Rennes.

Das Team von Marco Rose bezwang im letzten Test vor Beginn der Pflichtspielsaison Europa-League-Starter Stade Rennes in Liefering dank eines starken Endspurts deutlich 3:0 (0:0) und schloss damit eine äußerst vielversprechende Vorbereitung ab. Für die „Bullen“ war es der fünfte Sieg im fünften Testspiel, zum fünften Mal ohne Gegentreffer. Danach ging es für die Meisterspieler und das Trainerteam schnell weiter ins Stadion Klessheim zu den Fans.

ORF

Rechtzeitig vor dem Anpfiff in die neue Fußballsaison bekamen alle Fans und Interessierten die Möglichkeit, Bereiche der Bullen-Arena, die sonst nicht zugänglich sind, zu besichtigen. Sie konnten den Rasen von oben sehen, einmal genau dort sitzen wo Kapitän Alexander Walke sitzt, oder durch den Gang hinaus auf das Spielfeld gehen.

Die Mannschaftskabinen inklusive der Physio- und Ernährungsabteilung, der Bereich Fan.TV, das Scouting, das Greenkeeping, die Technik- und Sicherheitszentrale oder die Geschäftsstelle des FC Red Bull Salzburg konnten beim Tag der offenen Tür besucht werden.

Die „Bullen“ starten am 22. Juli mit einem Cup-Gastspiel beim Landesligisten ASKÖ Oedt in die neue Saison, eine Woche später empfangen die Salzburger den LASK zum Meisterschaftsbeginn in Salzburg.

