Zwei NS-Gedenktafeln in Lend enthüllt

In Lend (Pinzgau) sind zwei Gedenktafeln für Opfer des Nationalsozialismus enthüllt worden: für einen Pfarrer und einen Arbeiter des Aluminiumwerks Lend, der eine NS-Widerstandsgruppe im Unterpinzgau gegründet hat.

Die zwei Gedenktafeln sind in der Lender Kirche und am Friedhof enthüllt worden: die eine erinnert an den Arbeiter Josef Schernleitner, geboren 1911. Er hat eine Widerstandsgruppe gegründet, die im Jahr 1942 aufgedeckt worden ist, Schernleitner ist daraufhin in München zum Tode verurteilt worden.

Pfarre Lend

Pfarrer Kaspar Feld war ein gebürtiger Deutscher, der von 1940 bis 1942 Seelsorger in Lend war und wegen sogenannter staatsabträglicher Äußerungen in ein Konzentrationslager eingeliefert worden ist. Von dort ist er befreit worden und im Jahr 1979 in seiner deutschen Heimat verstorben. Pfarrer Kaspar Feld bekommt eine Tafel in der Kirche, der Kommunist Josef Scherleitner einen Ehrenplatz auf dem Friedhof

Pfarre Lend

Der heutige Pfarrer von Lend, Oswald Scherer betonte bei der Enthüllung der Gedenktafeln, es gehe um das Erinnern daran, dass Menschen aus Lend großes Unrecht passiert ist, nicht irgendwo, sondern mitten in diesem Ort. Und dass auch Menschen aus Lend an diesem Unrecht mitgewirkt hätten. „Es geht heute nicht um eine Heiligsprechung und auch nicht um eine Schuldzuweisung“, sagte der Pfarrer bei der Gedenkfeier.

