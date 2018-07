Kein WM -Finale im Müllner Bräu

Die Bedenken wegen möglicher Ausschreitungen haben überwogen Die Betreiber des Müllner Bräu haben die Übertragung des WM-Finales zwischen Frankreich und Kroatien abgesagt.

In Zusammenarbeit zwischen der Geschäftsführung und der Polizei ist diese Entscheidung getroffen worden, bestätigt Polizeisprecher Michael Rausch. Vor drei Tagen schon ist die Übertragung des Halbfinales Kroatien gegen England kurzfristig abgesagt worden, weil die Polizei dazu geraten hat.

Anlass waren die Ausschreitungen mit kroatischen Fans in Wien. Dort war es nach dem Viertelfinal-Sieg der Kroaten über WM-Gastgeber Russland zu schweren Zusammenstößen in der Ottakringer Straße in Wien gekommen.

