Hochalpenstraße: Biker schwer verletzt

Ein Motorradlenker ist auf der Großglockner Hochalpenstraße über die Böschung gestürzt. Der 24-Jährige wurde schwer verletzt.

Der 24-jähriger Motorradfahrer aus Bramberg am Wildkogel (Pinzgau) soll sich laut Polizei bei dem Unfall auf der Großglockner Hochalpenstraße schwerste Verletzungen zugezogen haben. Der Motorradfahrer sei am Freitagabend gemeinsam mit einem 26-jährigen Motorradfahrer von der Fuscher-Lacke kommend in Richtung Hochtor gefahren.

Bremsmanöver vor der Kehre

Laut Auskunft des nachfahrenden Motorradfahrers habe der Vorausfahrende vor der Kehre 16 eine Vollbremsung gemacht. Trotz dieses Bremsmanövers fuhr er über den Fahrbahnrand hinaus und stürzte über die steile Böschung. Der Biker blieb auf Geröll unter seinem Motorrad liegen. Der Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzten ins Krankenhaus Schwarzach (Pongau).

